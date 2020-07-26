شكرا لقرائتكم وفاة طبيب المنتخب الأوكراني متأثراً بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن أنطون هودايف، طبيب المنتخب الأول للبلاد للعبة الشعبية، توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" عن 48 عاما.

وأضاف الاتحاد في بيان نيابة عن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافيلكا وعن مدرب المنتخب الوطني أندريه شيفتشينكو وعن كل أسرة كرة القدم في أوكرانيا نتقدم بأحر التعازي إلى أسرته.

وتسبب فيروس كورونا سريع الانتشار في وفاة أكثر من 1600 شخص في أوكرانيا إلى جانب نحو 65 ألف حالة إصابة بالعدوى.