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دورتموند يواجه دويسبورغ في كأس ألمانيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقعت قرعة الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم فريق بوروسيا دورتموند في مواجهة دويسبورغ، المنافس بالدرجة الثالثة.

وسيتعرف بايرن ميونخ على منافسه من دوري الدرجة الادنى من منطقة وسط الراين في وقت لاحق.

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ومازال هناك 23 مقعدا خاليا في الدور الأول، بسبب إلغاء الدوريات الأدنى جراء تفشي وباء فيروس ، وقيام الاتحادات الإقليمية بارسال اسماء الفرق التي تفوز بمسابقات الكأس في مناطقها . هذه البطولات تأجلت وستقام في الأسابيع المقبلة.

وستقام منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر المقبل، قبل اسبوع من بداية الجولة الافتتاحية للموسم الجديد في الدوري الألماني (بوندسليغا). وتم تأجيل بدء المسابقتين بسبب تأخر إنهاء الموسم المنصرم.

وفي بقية مباريات هذا الدور، سيلتقي باير ليفركوزن مع فريق من الدوري الأدنى من مدينة هامبورغ، فيما يلتقي لايبزغ مع مضيفه نورنبرغ.

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