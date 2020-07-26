شكرا لقرائتكم دورتموند يواجه دويسبورغ في كأس ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقعت قرعة الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم فريق بوروسيا دورتموند في مواجهة دويسبورغ، المنافس بالدرجة الثالثة.
وسيتعرف بايرن ميونخ على منافسه من دوري الدرجة الادنى من منطقة وسط الراين في وقت لاحق.
ومازال هناك 23 مقعدا خاليا في الدور الأول، بسبب إلغاء الدوريات الأدنى جراء تفشي وباء فيروس كورونا، وقيام الاتحادات الإقليمية بارسال اسماء الفرق التي تفوز بمسابقات الكأس في مناطقها . هذه البطولات تأجلت وستقام في الأسابيع المقبلة.
وستقام منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر المقبل، قبل اسبوع من بداية الجولة الافتتاحية للموسم الجديد في الدوري الألماني (بوندسليغا). وتم تأجيل بدء المسابقتين بسبب تأخر إنهاء الموسم المنصرم.
وفي بقية مباريات هذا الدور، سيلتقي باير ليفركوزن مع فريق من الدوري الأدنى من مدينة هامبورغ، فيما يلتقي لايبزغ مع مضيفه نورنبرغ.
كانت هذه تفاصيل خبر دورتموند يواجه دويسبورغ في كأس ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.