شكرا لقرائتكم الفرنسي بافارد ينسحب من تدريبات بايرن بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض الفرنسي، بنيامين بافارد، لاعب بايرن ميونخ الألماني يوم الأحد إلى إصابة تسببت بخروجه من الحصة التدريبية للفريق، استعداداً لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدا أن بافارد تعرض لإصابة في الكاحل، بحسب ما أظهر البث الحي لتدريبات الفريق، ليتم نقله من الملعب بواسطة سيارة مخصصة، فيما استعاد نيكلاس شوله والبرازيلي فيليب كوتينيو عافيتيهما من الإصابة كما تواجد الوافد الجديد ليروي ساني في المران رغم عدم قدرته على المشاركة مع النادي في دوري أبطال أوروبا بسبب اللوائح.

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وحصل بايرن على فترة راحة لأسبوعين عقب حسم ثنائية الدوري والكأس في نهاية يونيو ومطلع يوليو، ثم عاد الفريق للتدريبات الفردية في الأسبوع الماضي، إذ يتطلع لحصد الثلاثية في تكرار لإنجازه التاريخي عام 2013، حيث تعود بطولة دوري أبطال أوروبا بعد توقف طويل بفعل جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويستضيف بايرن فريق تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم الثامن من أغسطس بعد أن حسم مباراة الذهاب التي جرت في فبراير بثلاثية بيضاء.

وتقام بقية فعاليات دوري الأبطال بداية من دور الثمانية من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية لشبونة الشهر المقبل.