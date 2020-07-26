في بيان رسمي.. وليد أزارو «ممنوع» من اللعب في السعودية مرة أخرى

أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً رسمياً للأندية بدوري المحترفين بدرجتيه الأولى والثانية، حذر فيه من التعاقد من لاعب الأهلي المصري، المغربي وليد أزارو، والذي كان معاراً لنادي الاتفاق السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الجزيرة"، فإن الاتحاد السعودي قال فيه بيانه إن التعاقد مع وليد أزارو الموسم القادم أو ما يليه من مواسم ممنوع بسبب رفضه تمديد عقده مع الاتفاق حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.

وذكر البيان أن ذلك يأتي وفقًا لما تضمنه تعميم الاتحاد السعودى "منع أي نادٍ في المملكة العربية السعودية من التفاوض أو الدخول في عقد جديد لموسم 2020-2021 أو أي مواسم تالية لها مع أي لاعب غير سعودي يرفض تمديد عقده حتى تاريخ الانتهاء الجديد للموسم الجارى 2019-2020."

وأكد الاتحاد أنه تلقى خطاباً من نادي الاتفاق يعلمه خلاله بأن أزارو رفض تجديد تعاقده مع النادي لاستكمال الموسم الحالي بعد فترة من التوقف.

Advertisements

وكان أزارو قد انضم على سبيل الإعارة لصفوف الاتفاق في يناير الماضي قادماً من الأهلي.

ورفض أزارو تجديد تعاقده مع الاتفاق بسبب طلب الاتفاق منه تخفيض راتبه خلال فترة توقف نشاط كرة القدم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وينتظر أزارو حالياً تحديد الأهلي لموقفه وطلبه لكي يعود إلى مصر ويلتزم في التدريبات، إذ يتبقى له موسم في عقده مع الأهلي.

في الوقت نفسه، يمتلك أزارو العديد من العروض الأوروبية والخليجية، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل.