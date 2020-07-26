دي بروين يعادل رقم هنري ويدخل تاريخ بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، رقمًا مميزًا في مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح دي بروين في تسجيل الهدف الثاني والخامس خلال المباراة، بجانب صناعة الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز السيتي (5-0)، بعدما منح رحيم سترلينج فرصة التسجيل في الدقيقة 79.

بهذا الهدف، وصل دي بروين هذا الموسم إلى صناعة 20 تمريرة حاسمة في بريميرليج، محققا أفضل سجل شخصي له بعد تجاوز رقمه في موسم 2016-2017.

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كما تفوق صاحب الـ29 عاما على رقم الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الحالي، الذي صنع 19 هدفًا في موسم 2015-2016 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعادل اللاعب البلجيكي، الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي تيري هنري أسطورة آرسنال كأكثر صانع للأهداف في موسم واحد لبريميرليج، بعدما قدم 20 تمريرة حاسمة بموسم 2002-2003، الذي حل فيه الجانرز ثانيا خلف البطل مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي أنهى الموسم في المركز الثاني برصيد 81 نقطة.