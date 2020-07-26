من هم أصحاب السعادة في ختام بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق

بإثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، صاحبت صراع التأهل للمسابقتين الأوروبيتين، والنجاة من الهبوط، انتهى موسم 2019/2020 بالدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وتأهل فريقا مانشستر يونايتد وتشيلسي بصحبة ليفربول ومانشستر سيتي إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، كما تأهل ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبر إللى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وتغلب تشيلسي على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة، ليتجنب ربط مصيره بنتيجة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، بينما فاز مانشستر يونايتد بالنتيجة ذاتها، ليحافظ على المركز الثالث في جدول الترتيب.

ونجح توتنهام في خطف بطاقة التأهل للدوري الأوروبي، مستفيدًا من سقوط وولفرهامبتون أمام تشيلسي، حيث تعادل مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف أمام وولفرهامبتون.

ويمتلك وولفرهامبتون فرصة جديدة للتأهل إلى الدوري الأوروبي، في حالة خسارة أرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما يواجه تشيلسي في المباراة النهائية، مطلع شهر أغسطس المقبل.

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وفي صراع الهبوط، سقط فريقا واتفورد وبورنموث بصحبة المتذيل نورويتش سيتي إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بعد صراع مع أستون فيلا، استمر حتى اللحظات الأخيرة.

وكانت نقطة تعادل أستون فيلا مع ويست هام بهدف لكل منهما كافية لإنقاذ الفريق، حيث رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما خسر واتفورد أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة، متساويًا مع بورنموث الذي لم يستفد من فوزه على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، نال جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الحذاء الذهبي، بعدما اعتلى جدول ترتيب هدافي المسابقة، للمرة الأولى في مشواره، برصيد 23 هدفًا.

البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي عادل الرقم التاريخي المسجيل باسم الفرنسي تييري أونري نجم أرسنال الأسبق، وصنع 20 هدفًا خلال الموسم الحالي، ليفوز بجائزة أفضل صانع لعب.

كما اقتنص البرازيلي إيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي القفاز الذهبي، كأفضل حراس بريميرليج في الموسم الحالي، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة، وخسر نيك بوب حارسي مرمى بيرنلي فرصة مشاركته في التتويج، بعدما توقف رصيده عند 15 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه.