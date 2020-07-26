نهاية الدوري الإنجليزي.. يونايتد وتشيلسي يتأهلان للأبطال.. وليستر وتوتنهام ليوروباليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حسم فريقا مانشستر يونايتد وتشيلسي تأهلهما إلى الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوقا على ليستر سيتي وولفرهامبتون على التوالي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، اليوم الأحد.

ونجح مانشستر يونايتد في الفوز على ليستر سيتي بهدفين نظيفين سجلهما برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وخيسي لينجارد في الدقيقة 90+7 بعد خطأ فادح من الحارس كاسبر شمايكل.

أما تشيلسي فتفوق على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين عن طريق ماسون ماونت وأوليفير جيرو في الدقيقتين 45+1 و45+4 من الشوط الأول، ليحجز المقعد الرابع لبطاقات إنجلترا في دوري الأبطال.

وكان بإمكان ليستر سيتي أن يحسم مشاركته في دوري الأبطال بالتعادل أو الفوز على مانشستر يونايتد، إلا أن الهزيمة وفوز تشيلسي دفعا به إلى المركز الخامس في الترتيب.

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وجاء تواجد ليستر خامسًا في بريميرليج ليضمن له التواجد في دور المجموعات من الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وتعادل توتنهام هوتسبير مع كريستال بالاس في الجولة الأخيرة أيضًا بهدف لكل فريق، حيث سجل هاري كين هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل جيرفي شلوب لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.

وحجز توتنهام المقعد الثاني لإنجلترا في الدوري الأوروبي بعدما تواجد في المركز السادس بالترتيب النهائي، ليتأهل للأدوار الإقصائية من البطولة الأوروبية.

وبهذه النتائج، يكون مانشستر يونايتد قد تواجد في المركز الثالث برصيد 66 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن تشيلسي رابع الترتيب، ثم ليستر سيتي خامسًا برصيد 62 نقطة وتوتنهام سادسًا برصيد 59 نقطة.

وفشل وولفرهامبتون بعد خسارته أمام تشيلسي في التواجد بالمسابقات الأوروبية بعدما تقهقر للمركز السابع برصيد 56 نقطة، لكنه يمتلك فرصة التواجد بالبطولة إذا نجح تشيلسي في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب أرسنال في النهائي.