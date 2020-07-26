مستند.. منع أزارو من اللعب في السعودية مستقبلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم الكرة أنديته بعدم التفاوض أو التعاقد مع المغربي وليد أزارو في المواسم المقبلة بناء على شكوى من الاتفاق بسبب رفض اللاعب البقاء لنهاية الموسم.

وكان وليد أزارو قد انتقل لصفوف الإتفاق السعودي يناير الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من النادي الأهلي.

وأعلن مسؤولو نادي الإتفاق السعودي في تصريحات سابقة أن أزارو رفض تمديد تعاقده مع النادي بسبب المغالاة في المطالب المالية ورحل للمغرب ولم يتدرب مع الفريق وبالتالي لم يعد على قوة الفريق.

وأشار الاتحاد السعودي أن القرار جاء بعد خطاب وصله من نادي الاتفاق أخطره بعدم قيام أزارو بتمديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

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وبناء على خطاب نادي الاتفاق، قرر الاتحاد السعودي وفقا للوائح أن يوجه الأندية السعودية بعدم التعاقد مع أزارو مستقبلا.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق منع أنديته من التفاوض أو إبرام عقود جديدة مع أي لاعب أجنبي يرفض تمديد عقده حتى التاريخ الجديد لنهاية الموسم الحالي من الدوري المحلي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن استئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل ويستمر حتى التاسع من سبتمبر، وذلك بعد فترة توقف طويلة بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.