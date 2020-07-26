محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه عندم يترك منصبه ويرحل سيترك القلعة البياضء بها 6 مليار (أصول ولاعبين دوليين).
وتواجد أحمد مرتضى في مقر النادي اليوم الأحد، للتسجيل فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، والتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين.
وقال أحمد مرتضى في تصريحات صحفية: " إن أعداد الحضور في الجمعية العمومية، تجاوزت عشرة آلاف عضوا، مؤكدا أنه يعتبر هذا العدد شهادة لمجلس الإدارة الذي عمل على تسهيل المهمة أمام الأعضاء ويبذل قصارى جهده لتطوير النادي".
وأضاف عضو الزمالك: "عندما سأرحل عن المجلس سأترك النادي به ٦ مليار أصول ولاعبين دوليين بخلاف الوضع في الماضي".
وأتم: "لسنا في خصومة مع النادي الأهلي في قضية نادي القرن، نحن نثق أن فيفا ستمنح الزمالك حقه في القضية".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى: لسنا في خصومة مع الأهلي.. وعندما أرحل سأترك الزمالك به ٦ مليار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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