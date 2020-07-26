"هبوط بورنموث وواتفورد".. أستون فيلا يتعادل ليبقى تريزيجيه والمحمدي في "بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نجح فريق أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل، ليبقى الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لموسم جديد في "بريميرليج".

وتعادل أستون فيلا خارج ملعبه أمام وست هام بهدف لكل فريق في ختام مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020.

وجاء تعادل أستون فيلا ليبقيه في المركز الـ17 برصيد 35 نقطة.

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وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في تشكيل المباراة الأساسي، لكنه خرج في الدقيقة 89 من أحداث المباراة، بينما خرج أحمد المحمدي من قائمة اللقاء.

وتأكد هبوط بورنموث رغم فوزه في الجولة الأخيرة بـ"بريميرليج" بثلاثة أهداف لهدف على إيفرتون حيث تواجد في المركز الـ18 برصيد 34 نقطة.

وهبط أيضا فريق واتفورد بعد تواجد في المركز الـ19 بترتيب جدول المسابقة برصيد 34 نقطة، حيث خسر أمام أرسنال في الجولة الأخيرة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وسبق وهبط نورويتش سيتي صاحب المركز الـ20 بترتيب الجدول برصيد 21 نقطة.