ليفربول يمطر شباك نيوكاسل بثلاثية في الليلة الأخيرة لبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا عريضًا على نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم دوايت جايل لاعب نيوكاسل بالهدف الأول لفريقه بعد مرور 25 ثانية فقط على بداية المباراة ليسجل أسرع هدف في تاريخ بريميرليج باسمه.

وسيطر لاعبو ليفربول على مجريات المباراة، ووسط محاولات من جانب مينامينو ونابي كيتا، نجح أوكسليد تشامبرلين في تنفيذ عرضية متقنة سددها فيرجيل فان دايك برأسية في شباك المنافس معلنًا التعادل.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول أوريجي استغلال تراجع الفريق المنافس وبالفعل نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

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ومع حلول الدقيقة 64 دفع يورجن كلوب مدرب ليفربول بالثنائي محمد صلاح وساديو ماني إلى أرض الملعب.

وفور نزول صلاح سنحت له الفرصة لزيادة أهداف ليفربول بعدما ارتدت الكرة له داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة بقده اليسرى تصدى لها حارس مرمى المنافس.

في الدقيقة 89 وضع ساديو ماني "البديل" بصمته في المباراة وسجل هدفًا رائعًا في مرمى نيوكاسل عن طريق تسديدة متقنة معلنًا فوز الريدز بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي قبل سبع جولات من نهاية البطولة، وتسلم كأس بريميرليج عقب مباراته ضد تشيلسي التي جمعتهما بالجولة الـ37 من بطولة الدوري وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 5-3.