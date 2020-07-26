كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية وادي دجلة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة وديا والمقرر لها الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت. وديا والمقرر لها الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت. ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: حارس المرمى: محمد عواد Advertisements الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه الوسط: إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر وشيكابالا وكريم بامبو الهجوم: عمر السعيد

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