كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية وادي دجلة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلةوديا والمقرر لها الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت.
ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم:
حارس المرمى: محمد عواد
الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه
الوسط: إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر وشيكابالا وكريم بامبو
الهجوم: عمر السعيد
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