ليفربول ينهي الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل بثلاثية

أنهى فريق ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بفوز ثمين على نيوكاسل يوناتيتد بثلاثية مقابل هدف على ملعب سانت جيمس بارك في إطار مواجهات الأسبوع الثامن والثلاثين من بطولة البريمييرليج.
افتتح نيوكاسل التهديف عن طريق دوايت غايل بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من المباراة ثم نجح الليفر في قلب الطاولة على أصحاب الأرض وتسجيل ثلاثية حملت توقيع فان دايك وأوريجي وساديو مانيفي الدقائق 38 و 58 و 89 من عمر المباراة.
بهذا ينهي ليفربول الدوري وهو في المركز الأول برصيد 99 نقطة حيث نجح في حسم اللقب قبل عدة جولات، بينما أنهى نيوكاسل البريمييرليج في المركز الـ 33 برصيد 44 نقطة.
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