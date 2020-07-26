مانشستر يونايتد الأكثر حصولا على ركلات جزاء بهذا الموسم بالبريميرليج

فاز مانشستر يونايتد على نظيره ليستر سيتي ، بهدف دون رد، خلال المباراة الختامية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
سجل برونو فيرنانيدز نجم مانشستر هدف التقدم عبرركلة جزاء ، لتصبح ضربة الجزاء رقم ١٤ للشياطين الحمر لهذا الموسم بالبريميرليج.
أصبح مانشستر يونايتد أكثر فريق يحصل علىركلات جزاء بالبريميرليج لهذا الموسم، وكانت 0.6% من ركلات الجزاء التي احتسبت في تاريخ البريميرليج من نصيب مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم فقط.
حسم الشياطين الحمر المركز الثالث، برصيد ٦٦ نقطة، ليتأهل رسميا إلى دوري أبطال أوروبا.
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