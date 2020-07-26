آرسنال يتخطى عقبة واتفورد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال الفوز على واتفورد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب استاد الإمارات في إطار مواجهات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح أوباميانج التسجيل لآرسنال في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول من ركلة جزاء، ثم أضاف كيران تيرني الهد

الثاني في الدقيقة 24 ، قبل أن يعود أوباميانج ويوقع على الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 33 .

وعلى الجانب الآخر سجل تروي دييني هدف واتفورد الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 34، ثم أضاف داني ويلبك هدف واتفورد الثاني

بالدقيقة 66 من عمر المباراة .

وبعد تسجيل أوباميانج هدفين فإنه ينجح في رفع رصيده إلى 22 هدفًا في المركز الثاني بقائمة الهدافين بفارق هدف عن جيمي فادري متصدر القائمة بـ 23 هدفًا .

بهذا ينهي آرسنال الدوري الإنجليزي في المركز الثامن بجدول ترتيب البريمييرليج برصيد 56 نقطة، بينما أنهى واتفورد الدوري في المركز الـ 19 برصيد 34 نقطة وهبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى .