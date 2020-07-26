انتهت اليوم الأحد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد نهاية الجولة الثامنة والثلاثين ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري.
هبط بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى، كلا من: نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير برصيد ٢١ نقطة، وواتفورد في المركز قبل الأخير برصيد٣٤ نقطة، وبورنموث بالمركز السابع عشر برصيد ٣٤ نقطة.
نجح استون فيلا برفقة محمود حسن تريزيجيه والمحمدي، بالبقاء بالبريميرليج بفارق نقطة عن مراكز الهبوط، ليستمر في البريميرليج.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الفرقة الهابطة بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.