تعرف على الفرقة الهابطة بالبريميرليج

انتهت اليوم الأحد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد نهاية الجولة الثامنة والثلاثين ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري.

هبط بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى، كلا من: نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير برصيد ٢١ نقطة، وواتفورد في المركز قبل الأخير برصيد

٣٤ نقطة، وبورنموث بالمركز السابع عشر برصيد ٣٤ نقطة.

نجح استون فيلا برفقة محمود حسن تريزيجيه والمحمدي، بالبقاء بالبريميرليج بفارق نقطة عن مراكز الهبوط، ليستمر في البريميرليج.