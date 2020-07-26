نجوم الأهلي يخضعون للمسحة الطبية السادسة على هامش المران

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المسحة الطبية السادسة، مساء اليوم الأحد، أثناء المران الجماعي للفريق.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري للفريق المسحة الطبية السادسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية

المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية.

وقام اللاعبون والجهاز الفني بإجراء المسحة الطبية أثناء مران الفريق مساء اليوم، وذلك بعد المسحة الطبية الخامسة التي

أجروها مساء الأربعاء الماضي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.