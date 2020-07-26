نجوم الأهلي يخضعون للمسحة الطبية السادسة على هامش المران

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المسحة الطبية السادسة، مساء اليوم الأحد، أثناء المران الجماعي للفريق.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري للفريق المسحة الطبية السادسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائيةالمتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية.
وقام اللاعبون والجهاز الفني بإجراء المسحة الطبية أثناء مران الفريق مساء اليوم، وذلك بعد المسحة الطبية الخامسة التيأجروها مساء الأربعاء الماضي.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.
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