مانشستر سيتي يقسو على نوريتش بخماسية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نوريتش سيتي بخماسية دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب استاد الاتحاد ضمن مواجهات الأسبوع الثامن والثلاثين والأخير من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاء هدف السيتي الأول في الدقيقة الـ 11 من الشوط الأول

عن طريق اللاعب جابرييل خيسوس ليمنح أصحاب الأرض تقدم مبكر في المباراة، ثم أضاف كيفين دي بروين هدف الستي الثاني في الدقيقة 46 من نصف اللقاء الأول.

وفي الشوط الثاني واصل السيتي السيطرة حيث

أضاف رحيم ستيرلنج الهدف الثالث بالدقيقة 79، ثم سجل رياض محرز الهدف الثالث بالدقيقة 83، قبل أن يوقع دي بروين على الهدف الخامس بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

دخل السيتي المباراة بتشكيل مكون من:

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الحارس: إيدرسون مورايش

الدفاع: كانسيلو – كايل ووكر – إريك جارسيا –لابورت

الوسط: رودريجو –دي بروين – فيل فودين –ستيرلينج – ديفيد سيلفا

الهجوم: جابرييل خيسوس.