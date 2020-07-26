شاهد.. تشيلسي يضرب وولفرهامبتون بثنائية ويحسم تاهله لدوري أبطال اوروبا

حقق فريق تشيلسي فوزاً هاماً وحاسماً علي ضيفه وولفرهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 38 للدوري الانجليزي الممتاز.

ونجح تشيلسي بهذه النتيجة في حسم تأهله للمشاركة في دوري ابطال اوروبا بالموسم المقبل، رغم الصعوبات التي واجهها طوال الموسم بسبب العقوبات التي وقعت عليه الصيف الماضي وحرمته من ابرام

اية صفقات جديدة لتدعيم الفريق.

انهي البلوز مهتمهم في الشوط الأول وتحديداً في الدقائق الأخيرة عندما نجح ماسون ماونت نجم الفريق الشاب في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع بعد ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة علي يمين الحارس، قبل أن

يعزز الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو تقدم الفريق اللندني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ونجح تشيلسي في فرض رتمه علي مجريات الشوط الثاني ليحاضظ علي تقدمه هدفين ويحسم نقاط المباراة الثللاثة لصالحه دون انتظار نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده الي 66 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 59 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة ليخسر فرصه التواجد اوروبيا بالموسم المقبل.

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