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مانشستر يونايتد يضرب ليستر سيتي بثنائية ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

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نجح مانشستر يونايتد في تخطي عقبة ليستر سيتي بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ووكرز في إطار مواجهات الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الممتاز لكرة

القدم.

سجل هدف اليونايتد الأول اللاعب برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة، ثم أضاف جيسي لينجارد الهدف الثاني للشياطين

الحمراء في الدقيقة 98 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يتأهل فريق اليونايتد إلى النسخة المقبلة حيث ارتفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما بقي ليستر في المركز الخامس وتأهل إلى الدوري الأوروبي.

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