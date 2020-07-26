نقدم لكم فيديو أهداف مباراة تشيلسي وولفرهامبتون فى الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 في الجولة الـ 38 والاخيرة هذا الموسم “بالبريميرليج”.

تُنقل مباراة تشيلسي وولفرهامبتون على قناة بي إن سبورتس 6، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، وتقام على ملعب ستامفورد بريدج بمدينه لندن.

إليكم تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كاباييرو.

خط الدفاع: أزبيلكوتا- زوما- روديجير.

خط الوسط: جيمس- جورجينيو- كوفاسيتش- ألونسو.

خط الهجوم: ماونت- جيرو- بوليسيتش.

تشكيل ولفرهامبتون:

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فى حراسة المرمي باتريسيو.

خط الدفاع: بولي، كوادي، سايس.

خط الوسط: دوهيرتي، أوتو، نيفيس، ديندونكر.

ويقود الهجوم: نيتو، راؤول خيمينيز وديوجو جوتا.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم لتشيلسي “ماونت” 1-0

الهدف الثاني لتشيلسي “جيرو” 2-0

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