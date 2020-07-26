نقدم لكم فيديو أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 في الجولة الـ 38 والاخيرة هذا الموسم “بالبريميرليج”.

تُنقل مباراة “مانشستر يونايتد وليستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 4K، وسكاي سبورت 1 الألمانية.

أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها ليستر سيتي بعد قليل.

ولم تشهد تشكيلة مانشستر يونايتد اي مفاجئات، حيث سيشارك دافيد دي خيا في حراسة المرمى، وسيلعب فان بيساكا وليندلوف وماجوير واللاعب الشاب براندون ويليامز في خط الدفاع.

إليكم تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيلة مانشستر يونايتد:

دافيد دي خيا

فان بيساكا – هاري ماجوير – فيكتور ليندلوف – براندون ويليامز

بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش

ماسون جرينوود – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد

أنتوني مارسيال.

في المقابل قرر المدير الفني لفريق ليستر سيتي “بريندان رودجرز”، اللعب بثلاث مدافعين فقط، على ان يلعب بخمسة في منتصف الملعب ويأتي في المقدمه كل من “كيليتشي إيهاناتتشو وجيمي فاردي”.

Advertisements

والتالي تشكيلة ليستر سيتي:

كاسبر شمايكل

جيمس جستن – ويس مورجان – جوني إيفانز

مارك ألبريتون – حمزة تشودوري – نديدي – يوري تيليمانس – لوك توماس

كيليتشي إيهاناتتشو – جيمي فاردي

قم بتحديث الصفحة بأستمرار..

إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء “برونو فيرنانديز” 1-0

هدف مانشستر يونايتد الثاني “لينجارد” 2-0

هدف ملغي لليونايتد بداعي التسلل

اضغط هنا لمشاهدة فيديو أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

..