نقدم لكم فيديو أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم الأحد 26-7-2020 بالجولة الـ 38 والأخيرة هذا الموسم، بالبريميرليج.

تُنقل مباراة “ليفربول ونيوكاسل” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “جواد بدة”، كما تُنقل على قناة سكاي سبورت 2 الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1.

أعلن المدير الفني “يورجن كلوب” التشكيلة الرسمية التي سيواجه بها فريق “نيوكاسل يونايتد” على ملعب “سانت جيمس بارك” في اخر مباريات الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

وشهدت التشكيلة الرسمية لنادي ليفربول غياب الثلاثي المرعب “محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو”.

وجاء في حراسة المرمى كالمعتاد الحارس البرازيلي “ألسون بيكير”، وسيلعب المدافع الهولندي “فيرجيل فان دايك” جوار “جو جوميز” في قلب الدفاع.

تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيل ليفربول:

أليسون بيكير

نيكو ويليامز – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

جيمس ميلنر – جورجينو فينالدوم – نابي كيتا

أليكس تشامبرلين – دافيد أوريجي – تاكومي مينامينو

تشكيل نيوكاسل يونايتد:

Advertisements

مارتين دوبرافكا

خافيير مانكييو – فيرنانديز – داني روز

فالنتينو لازارو – جونجو شيلفي – نبيل بن طالب – ميجيل ألميرون – مات ريتشي

الان سانت ماكسيمين – دوايت جايل.

قم بتحديث الصفحة بأستمرار..

إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم لنيوكاسل يونايتد 1-0

هدف التعادل لليفربول “فان دايك” 1-1

الهدف الثاني لليفربول “أوريجي” 2-1

الهدف الثالث لليفربول “ساديو ماني” 3-1

اضغط هنا لمشاهدة فيديو أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

..