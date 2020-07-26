عاجل | تشكيلة ليفربول الأساسية أمام نيوكاسل في الدوري الانجليزي “غياب صلاح وماني وفيرمينو”

أعلن المدير الفني “يورجن كلوب” التشكيلة الرسمية التي سيواجه بها فريق “نيوكاسل يونايتد” على ملعب “سانت جيمس بارك” في اخر مباريات الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم. وشهدت التشكيلة الرسمية لنادي ليفربول غياب الثلاثي المرعب “محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو”. وجاء في حراسة المرمى كالمعتاد الحارس البرازيلي “ألسون بيكير”، وسيلعب المدافع الهولندي “فيرجيل فان دايك” جوار “جو جوميز” في قلب الدفاع. بينما جاء في مركز الظهير الايمن اللاعب الشاب “نيكو ويليامز”، وعلى اليسار “أندرو روبرتسون”. وسيلعب “جيمس ميلنر” على حساب القائد “جوردان هندرسون” الذي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. والتالي تشكيلة ليفربول: أليسون بيكير نيكو ويليامز – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون Advertisements جيمس ميلنر – جورجينو فينالدوم – نابي كيتا أليكس تشامبرلين – ديفوك أوريجي – تاكومي مينامينو والتالي تشكيلة نيوكاسل يونايتد: مارتين دوبرافكا خافيير مانكييو – فيرنانديز – داني روز فالنتينو لازارو – جونجو شيلفي – نبيل بن طالب – ميجيل ألميرون – مات ريتشي الان سانت ماكسيمين – دوايت جايل. ..

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