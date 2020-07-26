نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

يحل ليفربول ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في أهم مباريات اليوم الأحد 26-7-2020 بالجولة الـ 38 والأخيرة هذا الموسم، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تُنقل مباراة “ليفربول ونيوكاسل” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “جواد بدة”، كما تُنقل على قناة سكاي سبورت 2 الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نيوكاسل “سانت جيمس بارك”.

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