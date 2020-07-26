عاجل | تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام ليستر سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم الخليج 365 التشكيلة الأساسية لفريقي “مانشستر يونايتد وليستر سيتي” في الجولة الـ 38 والاخيرة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز. أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها ليستر سيتي بعد قليل. ولم تشهد تشكيلة مانشستر يونايتد أي مفاجآت ، حيث سيشارك دافيد دي خيا في حراسة المرمى، وسيلعب فان بيساكا وليندلوف وماجوير واللاعب الشاب براندون ويليامز في خط الدفاع. وفي المقدمة يأتي ماسون جرينوود وماركوس راشفورد وانتوني مارسيال. والتالي تشكيلة مانشستر يونايتد: دافيد دي خيا فان بيساكا – هاري ماجوير – فيكتور ليندلوف – براندون ويليامز بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش Advertisements ماسون جرينوود – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد أنتوني مارسيال. في المقابل قرر المدير الفني لفريق ليستر سيتي “بريندان رودجرز”، اللعب بثلاث مدافعين فقط، على ان يلعب بخمسة في منتصف الملعب ويأتي في المقدمه كل من “كيليتشي إيهاناتتشو وجيمي فاردي”. والتالي تشكيلة ليستر سيتي: كاسبر شمايكل جيمس جستن – ويس مورجان – جوني إيفانز مارك ألبريتون – حمزة تشودوري – نديدي – يوري تيليمانس – لوك توماس كيليتشي إيهاناتتشو – جيمي فاردي ..

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