حل أزمة موقعة ريال مدريد ومانشستر سيتي



حصل فريق ريال مدريد على عفو من الخضوع لحجر صحي قبل مواجهة مانشستر سيتي، يوم 7 أغسطس/ آب المقبل، على ملعب الاتحاد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أنه سيتعين على المسافرين القادمين من إسبانيا إلى الأراضي الإنجليزية الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بسبب عودة تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاد الماتادور.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن الحكومة البريطانية منحت بعثة ريال مدريد عفوًا من الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يومًا قبل مباراة مانشستر سيتي.



وذكرت أن الأشخاص الذين حصلوا على إعفاء من الحجر الصحي لا بد أن يعيشوا ويعملوا في بيئات مغلقة وخاضعة للرقابة.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز مانشستر سيتي على الميرنجي بنتيجة 2-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو". المصدر: مواقع الكترونية

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