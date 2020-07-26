رياضة | مانشستر يونايتد يهزم ليستر سيتي بثنائية ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يهزم ليستر سيتي بثنائية ويتأهل لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البريميرليج.

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وسجل البرتغالي برونو فيرنانديز هدف فريق مانشستر يونايتد الأول في اللقاء، بينما عزز جيسي لينجارد النتيجة في الدقيقة 98 من المباراة.

بينما تغلب فريق برايتون على بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب تيرف مور، وفاز أيضاً ساوثهامبتون على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.