رياضة | في ختام البريمير ليج.. أرسنال يُؤكد هبوط واتفورد وتشيلسي يعبر عقبة وولفرهامبتون ويتأهل للأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر في ختام البريمير ليج.. أرسنال يُؤكد هبوط واتفورد وتشيلسي يعبر عقبة وولفرهامبتون ويتأهل للأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب نادي آرسنال على ضيفه واتفورد بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بملعب الإمارات، لحساب مواجهات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تقدم آرسنال بثلاثية أولاً، سجلها بيير إيمريك أوباميانج (هدفين) في الدقيقتين 5 و33، وكيران تيرني في الدقيقة 24.

وقلص الضيوف الفارق في الدقيقتين 43 عبر تروي ديني، و66 عبر داني ويلبيك.

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بهذه النتيجة، يتجمد رصيد واتفورد عند النقطة 34، ويهبط للدرجة الثانية "تشامبيوتشيب" رفقة بورنموث ونوريتش سيتي، بينما يرتفع رصيد آرسنال للنقطة 56 في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، أكد تشيلسي تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن فاز على وولفرهامبتون واندررز بهدفين نظيفين، سجلهما ماسون مونت وأولفيه جيرو، في آخر لحظات الشوط الأول.

وتأهل تشيلسي بذلك لدوري الأبطال، عقب احتلاله المركز الرابع برصيد 66 نقطة، متساوياً مع مانشستر يونايتد، الذي تغلب على مضيفه ليستر سيتي.