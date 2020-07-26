رياضة | بمشاركة تريزيجيه وصلاح.. أستون فيلا يضمن البقاء رسميا فى البريميرليج وليفربول يسقط نيوكاسل بثلاثية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بمشاركة تريزيجيه وصلاح.. أستون فيلا يضمن البقاء رسميا فى البريميرليج وليفربول يسقط نيوكاسل بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه البقاء رسميا فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد التعادل خارج ارضه أمام نظيره فريق وست هام يونايتد بنتيجة 1 / 1 بالجولة الثامنة والثلاثين من عمر البطولة الإنجليزية.

وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه فى المباراة كاملة بينما غاب ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها فى المباراة السابقة أمام أرسنال.

Advertisements

بينما حقق نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا خارج ارضه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

واستطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح أن يشارك فى المباراة بديلا من الدقيقة 70.