رياضة | الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس والسيتي يسحق نوريتش سيتي بخماسية نظيفة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس والسيتي يسحق نوريتش سيتي بخماسية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانشستر سيتي، فوزًا سهلًا على نظيره نوريتش سيتي، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل لمانشستر سيتي النجم البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة 11 من بداية اللقاء، ثم أضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتيزن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثالث في الدقيقة 79 بعد تمريرة من النجم البلجيكي كيفين دي بروين، ثم أضاف رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 83، قبل أن يختتم كيفين دي بروين مهرجان الأهداف في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 81، يحتل بها المركز الأول، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند النقطة 21، يحتل بها المركز الأخير وهبط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

Advertisements

وفي نفس السياق، شهدت الجولة أيضًا تعادل نادي توتنهام أمام نظيره كريستال بالاس، بهدف لكل فريق.

افتتح التسجيل لصالح توتنهام النجم هاري كين في الدقيقة 13 من بداية اللقاء، ثم تعادل لكريستال بالاس جيفري سكلوب في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد توتنهام عند النقطة 59، يحتل بها المركز السادس، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 43 نقطة.