رياضة | الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا هامًا بشأن التعاقد مع صفقات أجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وعقد فايلر، جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات، خلال الساعات القليلة الماضية، في وجود الدكتور عمرو محب مترجم الفريق، للتناقش حول أهم أهداف المرحلة المقبلة والصفقات المطلوبة والراحلين.
وطالب فايلر خلال الجلسة، بإغلاق ملف الصفقات خلال الفترة الحالية، بالاتفاق مع أمير توفيق، بسبب ضيق الوقت ورغبته في التركيز بمباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.
ورفض فايلر، مناقشة أي عروض في الوقت الحالي أو ترشيحات إفريقية، من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين، خاصةً أنه ينافس على دوري الأبطال.
ويستعد الأهلي لخوض ودية أمام الجونة، يوم 28 من الشهر الجاري، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي والدوري العام ودوري أبطال إفريقيا".
ويلتقي الأهلي الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر سبتمبر المقبل.