رياضة | رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي بشأن البقاء مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي بشأن البقاء مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، معرفة مصير رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول، المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لنهاية الموسم الكروي الجاري.
مصير رمضان صبحي مع الأهلي
أبدى رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المُعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي رغبته في البقاء بالقلعة الحمراء وعدم العودة لأوروبا في ظل ضعف العروض التى تلقاها الجناح الدولي خلال الفترة الماضية.
من جانبه انتهت جلسة حاسمه، بين رمضان صبحي وأحد مسؤولي النادي الأهلي، أكد خلالها على رغبته في البقاء مع الأحمر في ظل ضعف العروض التى وصلته من أوروبا لن تُضيف له وربما لا تساعده على اللعب والتواجد بشكل مستمر مع المنتخبات الوطنية سواء الأول أو الأوليمبي.
من جانبه أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، أنه يتمنى نجاح المفاوضات الجارية حالياً بين الأهلي وهيدرسيفلد من أجل انتقاله نهائيًا للقلعة الحمراء.