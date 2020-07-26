رياضة | صفقة الزمالك المُحتملة.. ماذا قدم "القناص" عمر خريبين مع الهلال وبيراميدز؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الزمالك المُحتملة.. ماذا قدم "القناص" عمر خريبين مع الهلال وبيراميدز؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع المهاجم السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية إن الزمالك سيتحرك بشكل رسمي خلال أيام للتفاوض مع الهلال السعودي للحصول على خدمات اللاعب السوري عمر خربين، بناءًا على رغبة المدرب الفرنسي كارتيرون والذي يريد التعاقد مع صاحب الـ26 عامًا لتدعيم الهجوم الأبيض.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام عمر خربين مع بيراميدز والهلال السعودي:-

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انضم المهاجم السوري إلي نادي الهلال السعودي عام 2017 قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي، ولعب 4 مواسم مع الفريق حتي الآن، خاض معه 63 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3800 دقيقة، سجل 33 هدفًا، وصنع 12 هدفًا، وحصل على 6 إنذارات.

ولعب خربين معارًا لبيراميدز من نادي الهلال عام 2019، وشارك مع الفريق السماوي في 12 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1026 دقيقة، سجل 6 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

وشارك صاحب الـ26 عامًا في 16 مباراة مع الهلال بالموسم الحالي، سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف، قبل توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا.