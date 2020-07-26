رياضة | مذبحة في برشلونة.. 12 لاعبا يرحلون عن كامب نو في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مذبحة في برشلونة.. 12 لاعبا يرحلون عن كامب نو في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني حدد 12 لاعب من أجل بيع بعضهم في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هؤلاء اللاعبين هم : نوربريتو نيتو ونيلسون سيميدو وصامويل أومتيتي وجان كلير توديبو وجونيور فيربو وآرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وكارليس ألينيا ورافينيا ألكانتارا وعثمان ديمبيلي ومارتين برايثوايت وفيليب كوتينيو. Advertisements وأكدت الصحيفة البريطانية أنه هناك أولوية لبيع بعض الأسماء أكثر من أسماء أخرى على رأسهم راكيتيتش وبرايثوايت وكوتينيو ورافينيا. وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه من المنتظر إنضمام أسماء جديدة إلى الفريق أبرزهم ميراليم بيانيتش وماثيوس فيرنانديز وفرانشيسكو ترينكاو وبيدري جونزاليس.

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