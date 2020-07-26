رياضة | المُشاكس.. كل ما قدمه صالح جمعة في 5 سنوات مع الأهلي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المُشاكس.. كل ما قدمه صالح جمعة في 5 سنوات مع الأهلي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت أنباء عديدة خلال الفترة الأخيرة عن توقيع صالح جمعة لاعب الأهلي، على عقود انتقاله لصفوف نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونفي أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة أنباء توقيعه للزمالك وقال في تصريحات تليفزيونية: " اللاعب لم يوقع لأي نادي آخر غير الأهلي، وواقعة الحلفان على المصحف لسيد عبد الحفيظ بخصوص توقيعه للأبيض لم تحدث تمامًا".

وانتظم جمعة في تدريبات الأهلي خلال الفترة الأخيرة بعد منحه فرصة جديدة من المدرب السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، لكنه لم يشارك في مباراة سموحة الودية الأخيرة حيث لا يزال يحتاج مزيد من الوقت لإستعادة لياقته البدنية والفنية قبل المشاركة بالمباريات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه صالح جمعة مع النادي الأهلي:-

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انضم صالح جمعة إلي النادي الأهلي في صيف 2015 قادمًا من نادي إنبي، خاض مع الفريق الأحمر 74 مباراة في مختلف البطولات، سجل 13 هدفًا، وصنع أكثر من 13 هدفًا.

شارك في 50 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، وسجل 8 أهداف، وأرسل 12 تمريرة حاسمة لزملائه، وحصل على 3 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرتين.

بينما خاض "جمعة" 14 مباراة في بطولات إفريقيا، وسجل هدف وحيد، ولعب مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف أيضًا.

كما خاض اللاعب 7 مباريات في بطولة كأس مصر، وسجل 3 أهداف، وصنع هدف وحيد، بينما شارك في مباراة وحيدة بكأس السوبر ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

تخلل فترة تواجد صالح جمعة مع الأهلي إعارته لنادي الفيصلي السعودي عام 2018، وخاض معه 11 مباراة، صنع 4 أهداف، وحصل على 3 بطاقات صفراء، وتم إنهاء إعارته لأسباب انضباطية وفقًا لما أعلنه رئيس النادي وقتها.

توج صالح جمعة خلال مسيرته مع الأهلي بلقب الدوري الممتاز "4 مرات"، وكأس السوبر المصري "3 مرات"، وكأس مصر "مرة وحيدة".