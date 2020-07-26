رياضة | كارتيرون يرفض عودة أحمد رفعت

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض عودة أحمد رفعت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يرفض عودة لاعب الفريق أحمد رفعت صانع الألعاب والمعار لصفوف الأتحاد السكندري.

وكان أحمد رفعت قريب من العودة للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق ولكن كارتيرون قام بتأجيل عودته خاصة لوجود عدد من اللاعبين فى مركزه .

ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود فى السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.