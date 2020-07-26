رياضة | بالأرقام.. التفاصيل الكاملة لميزانية الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. التفاصيل الكاملة لميزانية الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ اليوم الأحد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك التي ستقام على يومين، ودعا لها مجلس إدارة القلعة البيضاء في وقت سابق.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية للزمالك مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي الأبيض والحساب الختامي للعام المالي المنقضي، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراحات الخاصة بأعضاء القلعة البيضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادي.

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ونستعرض جزء من الموازنة العامة الخاصة بنادي الزمالك، عن العام الماضي المنقضي، حيث جاء في خانة الإيرادات مبلغ 517 مليون جنيه، بينما جاء في خانة المصروفات مبلغ 673 مليون جنيه.

وتمثلت مصروفات نادي الزمالك عن العام المالي المنقضي كالتالي، 203 مليون جنيه إيرادات النشاط الرياضي، وحوالي 238 مليون جنيه رسوم العضوية، ومايقرب من 66 مليون جنيه إيراد إيجار المحلات، و7 ملايين جنيه إيرادات من بعض الموارد الأخرى، ومليون ونصف جنيه قيمة إيراد النشاط الاجتماعي.

وفيما يخص المصروفات فتم تقسيمها كالتالي، 406 مليون جنيه قيمة المصروفات على النشاط الرياضي، و136 مليون جنيه تم نسبهم إلى ما سُمي باستهلاك أصول النادي، وقرابة 121 مليون جنيه مصروفات إدارية وعمومية، و7 مليون و700 ألف جنيه مصروفات النشاط الاجتماعي، ومليون و250 ألف جنيه فوائد، وهو ما أدى إلى وجود عجز بالميزانية يقدر بمبلغ 156 مليون جنيه.