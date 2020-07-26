رياضة | التشكيل الرسمي لموقعة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لموقعة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد وبراندان روديجيز المدير الفني لنادى ليستر سيتي عن التشكيل الرسمي لموقعة اليوم التي تجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

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وجاءت تشكيلة مانسشتر يونايتد الرسمية كالتالي:"دي خيا، ماجوير، وان بيساكا، ويليامز، ليندلوف، ماتيتش، بوجبا، فيرنانديز، جرينود، راشفورد، مارسيال".

وجاءت تشكيلة ليستر سيتي الرسمية كالتالي:"شمايكل، جاستين، ايفانز، البيريتون، نيدي، شودري، تيلمانز، توماس، ايهناتشو، جيمي فاردي".