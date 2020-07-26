الامارات | مرتضى منصور يكشف حقيقة شطب عضوية نجم الزمالك السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف حقيقة شطب عضوية نجم الزمالك السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق الإعلامي أحمد شوبير أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر شطب عضوية نجم الفريق والمنتخب المصري السابق أحمد عيد عبد الملك بعد أيام قليلة من التغريدة المثيرة للجدل الذي قام بها اللاعب.

وكان أحمد عيد عبد الملك قد قام بنشر تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فسرها الجمهور على أنها تحمل إساءة لشهداء الأهلي في مذبحة استاد بورسعيد، تضمنت "سكرين شوت" لخريطة تم الإشارة فيها إلى بورسعيد والإسماعيلية، وعلق عليها "وقفت تقليب ليه أنت خايف وللا إيه"، ما اعتبرها البعض استفزاز لجماهير الأهلي وإساءة لشهداء القلعة الحمراء.

وكتب أحمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "منذ قليل: إعلان على بوابة نادي الزمالك بشطب عضوية أحمد عيد عبد الملك”، ولم يكشف شوبير عن سبب قيام رئيس النادي بذلك

وتفاعل نجوم الأهلي والزمالك مع التغريدة حيث طلب نجم الأهلي حسين الشحات من اللاعب السابق حذف التغريدة وهو نفس ما قام به اللاعب إبراهيم سعيد.

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وبدوره كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة ما أثير عن شطب عضوية عبد الملك وقال رئيس الزمالك في تصريحات نقلتها قناة الزمالك "لم يحدث ذلك على الإطلاق، أتحدى هذا الإعلامي أن يثبت صحة ما يقوله، وإذا ثبت عكس كلامه من سيحاسب على المشاريب".

وشدد على أنه لم يتم شطب عضوية عبد الملك، موضحاً أنه كان الأجدى به أن يتواصل مع إدارة الزمالك للتأكد من هذا الخبر.



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