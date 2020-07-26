شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: ملتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية رغم سلبية العينة السادسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق العشري المدير الفني لفريق المصري سعادته التامة بنتائج المسحة السادسة، للاعبين والجهاز الفني.

وأشار العشري، ان تلك النتائج ستضفي حالة من الارتياح علي اللاعبين، بعد حالة القلق التي عاشوها خلال الأيام المنقضية.

وأضاف العشري، بالرغم من سلبية المسحة الأخيرة، الا اننا سنظل ملتزمون بالإجراءات الاحترازية داخل معسكر الفريق في برج العرب.

وأكد العشري، الي ان هناك تعاون شديد من مجلس الإدارة، من اجل الحفاظ علي تلك الإجراءات، وفي مقدمتهما إقامة كل فرد في غرفة منفصلة رغم التكاليف الباهظة لذلك.

وتلقي الدكتور شادي السعدني، طبيب الفريق، اخطار من اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، يفيد بسلبية المسحة السادسة، لجميع اللاعبين، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

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