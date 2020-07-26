شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يقلبون الموازين فى الدوريات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الموسم الجارى فى الدوريات الأوروبية تألقاً استثنائياً للمحترفين المصريين، وخاصة فى سماء إنجلترا «بلاد الضباب» بشكل خاص، ولاسيما بعد استئناف الدوريات مرة أخرى خلال الفترة الماضية عقب توقفها لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس «كورونا»، حيث كان فى الماضى أقصى طموح المصريين هو مشاهدة لاعب مصرى يحترف فى الدوريات الأوروبية ولكن خلال الفترة الحالية أصبح الحصول على لقب هو الطموح الأغلى...

وبسبب تألق اللاعبين المحترفين المصريين فى الدوريات الأوروبية وظهورهم بشكل مميز للغاية خلال الموسم الجارى، ارتفعت قيمتهم التسويقية وبلغت 140 مليون يورو وهى أعلى من القيمة التسويقية للدورى المصرى بأكمله والتى تبلغ 127 مليون يورو. وأعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتألق الكبير للخماسى المصرى فى الدوريات الأوروبية، خاصة أنهم أصبحوا حديث الصحافة العالمية، وأكد إقامة حفل تكريم للاعبين يليق بما حققوه من إنجازات مع أول تجمع للمنتخب المصرى.

للدورى الإنجليزى النصيب الأكبر من تألق المحترفين المصريين، يعد هذا الموسم الأفضل فى مسيرة البعض، والآخر يعد له الظهور بثوب التألق وصانع السعادة لجماهير ناديه.

طيور مصر المهاجرة فى سماء أوروبا رفعوا العلم الوطنى فى عدة محافل، منها اليونان وإنجلترا، ليؤكدوا تفوق لاعبى مصر فى الآونة الأخيرة فى كرة القدم من حيث الأرقام والإنجازات.

وتستعرض «المصرى اليوم» إنجازات المحترفين المصريين هذا الموسم فى الدوريات الأوروبية:

محمد صلاح

رفع النجم المصرى محمد صلاح، مع نجوم ليفربول، لقب الدورى الإنجليزى، الذى توج به الفريق هذا الموسم للمرة التاسعة عشرة فى تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عامًا، وبالتحديد منذ موسم 1989 - 1990.

ويعد صلاح أول لاعب مصرى يحصل على البريميرليج فى التاريخ، حيث نجح «مو» فى تسجيل 19 هدفًا هذا الموسم فى الدورى الإنجليزى، بينما يتصدر قائمة هدافى البريميرليج جيمى فاردى، نجم ليستر سيتى، برصيد 23 هدفا.

واحتل الفرعون المصرى المركز الرابع فى ترتيب أغلى لاعبى العالم وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» حيث وصلت قيمته التسويقية إلى 120 مليون يورو، وهى نفس قيمة زميله فى ليفربول ساديو مانى، والبلجيكى كيفن دى بروين لاعب مانشستر سيتى، والإنجليزى هارى كين مهاجم توتنهام.

بينما حافظ النجم الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، على صدارة القائمة، وبلغت قيمته التسويقية 180 مليون يورو.

وجاء زميله فى الفريق نيمار فى المركز الثانى، ووصلت قيمته التسويقية لـ128 مليون يورو، وهى نفس قيمة الإنجليزى رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى. وتعد قيمة محمد صلاح أقل بـ 7 ملايبن يورو فقط عن الدورى المصرى بأكمله والذى تبلغ قيمته التسويقية 127 مليون يورو فقط.

صلاح كان حديث الصحف العالمية خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد حصوله على لقب الدورى الإنجليزى، حيث تحدثت عن مصيره داخل قلعة «أنفيلد» خلال الفترة المقبلة، والعروض التى قد يتلقاها من الأندية الأوروبية الكبيرة للانتقال إلى خطوة أخرى فى مسيرته، حيث إن صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية قد أشارت إلى رغبة إنتر ميلان فى إبرام صفقة تبادلية مع الريدز للحصول على خدمات «مو» مقابل انتقال الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز إلى ليفربول فى الموسم المقبل.

محمود تريزيجيه

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الفرعون الذى صال وجال فى أول مواسمه بالدورى الإنجليزى بعد انتقاله إلى صفوف أستون فيلا فى بداية الموسم الجارى، حيث سجل أهدافا مؤثرة وحافظ على آمال فريقه فى البقاء بـ«البريميرليج» حتى اللحظات الأخيرة، وأصبح حديث الصحف الإنجليزية خلال الآونة الأخيرة، وسجل هدفًا رائعًا أمام أرسنال وقاد فريقه للفوز على الجانرز بهدف دون رد. تريزيجيه قد ينتقل إلى خطوة جديدة فى الموسم المقبل، بعد التألق اللافت للنظر مع «الفيلانز» هذا الموسم، حيث تراقبه العديد من الأندية الإنجليزية خلال الفترة الحالية، فقد ارتفعت أسهمه وبلغت قيمته التسويقية 8 ملايين يورو بعدما كانت 3 ملايين يورو فقط.

أحمد حسن «كوكا»

يعد هذا الموسم من النجاحات التى تذكر لأحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليونانى، بعد تحقيقه الدورى اليونانى، حيث أصبح الفرعون هو أول لاعب مصرى يحقق الدورى اليونانى على مر تاريخ اللاعبين المحترفين.

أحمد حجازى

عاد الدولى المصرى أحمد حجازى من جديد للدورى الإنجليزى الممتاز، بعد خطف وست بروميتش ألبيون بطاقة التأهل المباشر الثانية لـ«بريميرليج»، واستفاد وست بروميتش من تعثر كل من برينتفورد وفولهام اللذين يحتلان المركز الثالث والرابع والمنافسين المباشرين للفريق على البطاقة الثانية، حيث خسر برينتفورد أمام بارنسلى 1 / 2، فيما تعادل فولهام مع ويجان 1 /1.

محمد الننى

انتقل فى بداية الموسم الجارى إلى صفوف بشكتاش التركى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد رحيله عن أرسنال الإنجليزى بناء على طلب من المدير الفنى الإسبانى السابق أوناى إيمرى، وظهر الفرعون مع فريقه التركى بشكل جيد. الأمر الذى جعل المدير الفنى لبشكتاش يطلب من إدارة ناديه تجديد إعارة اللاعب لموسم جديد.