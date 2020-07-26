شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يثير أزمة في الأهلي ويرفض العروض العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه مسؤولو الأهلي أزمة بسبب رفض اللاعب الأنجولي جيرالدو للعروض العربية، وهو ما قد يسبب أزمة للقلعة الحمراء في ظل رغبة المدير الفني فايلر في التعاقد مع لاعب أجنبي، ورفضه لأزارو وجيرالدو.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن الأنجولي رفض اللعب في الدوريات العربية لعدم قناعته بالعروض القادمة منها ويفضل البحث عن عرض أوروبي في حال رحيلة عن القلعة الحمراء.