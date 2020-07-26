شكرا لقرائتكم خبر عن في صراع الأبطال.. «تشيلسي» متقدم بهدفين على «ولفرهامبتون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في شوط أول مثير، يتقدم فريق تشيلسي على فريق ولفرهامبتون، بنتيجة هدفين مقابل لا شىء، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف «تشيلسي» كل من ماونت في الدقيقة ٤٦ من ركلة حرة ممتازة، فيما أحرز الهدف الثاني مهاجم الفريق جيرو في الدقيقة ٤٩ من الشوط ذاته، ليقطع فريق تشيلسي شوطا كبيرا جداً في حسم مقعد من مقاعد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.