شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يتمسك بالاهلي ويرفض الإحتراف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الاول بنادي الاهلي على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد الإنجليزي بالإستمرار داخل القلعة الحمراء، رافضًا كافة العروض الاوروبية التي تلقاها خلال الفترة الاخيرة.
وعلمت «المصري اليوم» أن صبحي أخطر مسئوولي الأهلي بضرورة اتمام صفقة انتقاله بشكل نهائي من النادي الإنجليزي حتى يركز مع الفريق في المرحلة المقبلة.
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