شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادي: فخور بأعضاء الزمالك وتواجدى فى الجمعية العمومية شرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أنه فخور بما يشاهده اليوم خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية بنادى الزمالك، مشددُا على أن التنظيم الرائع يدفعنا لمساندة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

وأضاف عبدالهادي خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية أن إدارة النادي حاليا تمنح قطاع الكرة ما يجعله قادرا على حصد الألقاب بكل قوة. وتابع عبدالهادي أن الحضور المميز والكبير لأعضاء الجمعية أحد المفاجآت السعيدة خاصة وأن الأجواء هي الافضل.

وقال إن تواجده بالجمعية العمومية شرف كبير لأي فرد في هذا الصرح العظيم وأن نجوم وأبناء النادي من الضروري تواجدهم للمشاركة في هذا الحدث.

وفي شأن آخر شدد عبدالهادي على أن الفريق الكروي الأول بالنادي استفاد من المواجهة القوية أمام بيراميدز خاصة وأن الفريق المنافس خاض مباراته بتشكيل مفاجأة خاصة أنهم لن يلعبوا بمهاجم صريح وهاجموا بخمسة لاعبين دفعة واحدة لكن الفريق بحاجة للمزيد من الوديات استعدادا لاستئناف النشاط الكروي من جديد.