شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينجو من قرار الحكومة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل فريق ريال مدريد الإسباني على عفو من الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وفقا لقرار الحكومة البريطانية بإلزام اي مسافر من الخطوط الإسبانية يتواجد في بريطانيا بالحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل السماح له بالدخول الى انجلترا.
وينتظر ان يواجه فريق ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي يوم 7 اغسطس المقبل في ثمن نهائي إياب دوري الابطال المقرر اقامتها على ملعب الإتحاد ،وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مان سيتي على الريال بنتيجة 2-1.
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