شكرا لقرائتكم خبر عن في صراع الأبطال .. تعادل سلبي في الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهم على ملعب «كينج باور» ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاع الفريقين العديد من الفرص، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف، مع العديد من أخطاء دفاعات اليونايتد وعلى رأسهم الحارس «دي خيا» والمدافع «ماجوير».

ويدخل الفريقين بحسابات مختلفة، لأن كلا الفريقين يأملان في الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتاج مانشستر يونايتد للفوز أو التعادل من أجل حسم مقعد الأبطال، أما فريق ليستر سيتي يسعى للفوز ولابديل له عن الفوز.