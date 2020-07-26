شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة يطالب أعضاء الزمالك بالاحتشاد للتصويت علي الميزانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي، فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين. وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي تستمر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء اليوم وغدا.
وطالب هاني زادة، جموع اعضاء نادي الزمالك، بالاحتشاد في الجمعية العمومية، لمناقشة الميزانية.
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