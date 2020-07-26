شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: باهر المحمدي «هيروح الاهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب سيد عبدالرازق نجم الإسماعيلي الأسبق، مسئوولي قلعة الدراويش برئاسة ابراهيم عثمان بالموافقة على انتقال باهر المحمدي لاعب الفريق الكروي الاول بالإسماعيلي إلى النادي الاهلي. وقال «بازوكا» لـ«المصري اليوم»:«باهر المحمدي هيروح الاهلي يعني هيروح الاهلي» ،واكد «بازوكا» على ان اللاعب سينتقل إلى أي ناد اخر ثم يعود مجددًا للاهلي ،ومن ثم فمن الافضل ان يستفيد الدراويش من المبلغ المالي الذي سينتقل إليه دون النظر لأي اعتبارات أخرى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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